Ранее США временно перевели работу своего посольства из Киева во Львов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что не завидует американским дипломатам, которым приходится ночевать в Польше, а днем работать в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга из Вашингтона.

"Я не завидую американским дипломатам, которым приходится вечером выезжать на территорию Польши, а утром возвращаться на территорию Украины для того, чтобы прийти на работу. Наша позиция остается неизменной: мы чрезвычайно ценим каждую страну, посольство которой продолжает работать в нашем государстве, и особенно в Киеве без переезда", - сказал Кулеба.

"Я понимаю, что в каждой стране есть свои протоколы безопасности, и в Соединенных Штатах есть свой протокол, на основе которого они, очевидно, принимают такое решение, но мы неоднократно с Америкой об этом говорили и свою позицию доказывали", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, США временно перевели работу своего посольства из Киева во Львов. Соответствующее решение принято из-за резкого ускорения наращивания российских войск у границы Украины. Американские дипломаты днем работают во Львове, а на ночевку едут в Польшу.

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