Несмотря на весь пиар, которым сопровождается деятельность НАБУ, и десятки пиарщиков в штате ведомства, у его директора Артема Сытника нет шансов остаться в политике после ухода из бюро.

Такое мнение высказал руководитель центра «Третий сектор», политтехнолог Андрей Золотарев.

«Пиар-составляющая в работе НАБУ изначально была одним из доминирующих факторов, то есть цель была именно громко «протрубить», «прокукарекать». НАБУ строилось под контролем и влиянием наших внешних партнеров, а они прекрасно понимают роль информационной составляющей. Там понимают, что в наше время важнее казаться, нежели быть. Ну вот НАБУ и кажется антикоррупционной структурой, хотя, на самом деле, если судить по ее эффективности, она такой не является. Деятельность НАБУ больше напоминает рыбалку на телеканале «Дискавери» - увлечение пиар-эффектами и игрой в политику неизбежно сказывается на эффективности работы», - отметил политолог.

При этом, по его мнению, пиар действительно какое-то время помогал НАБУ «держаться на плаву». Однако, украинцы уже поняли, что за этим пиаром нет реальных успехов.

«Рейтинг доверия к НАБУ радикально упал. Потому что, если в тактических вопросах им и удается добиваться неплохих результатов, но стратегически тренд все равно совершенно очевиден. Переломить эту тенденцию пиарщики, какими бы они там ни были профессиональными, не в состоянии», - отмечает эксперт, указывая на то, что провал работы ведомства ставит крест на политической карьере его директора Артема Сытника.

«Одно время фамилия Сытника появлялась в президентских опросах. Но в свете результатов работы НАБУ и скандалов вокруг его персоны, эти шансы обнуляются. Сделать из него сильную и честную руку уже не получится, это совершенно очевидно. Человек, в отношении которого есть админпротокол о коррупции, возглавляющий антикоррупционный орган, — это украинский оксиморон. При этом харизмы у него тоже нет», - отмечает политолог.

По его мнению, не сможет Артем Сытник возглавить и партию «Голос».

«Такой союз «Голос» не спасет, и Сытника тоже. То есть каких-то серьезных политических перспектив у Сытника нет. Разве что он может влиться в какой-то «грантоедский» политический кооператив под новой вывеской и получить мандат депутата. Ниша искренни верующих в евроинтеграционные перспективы Украины и, собственно, коленопреклоненных перед Западом у нас 5-7% наберется. Другое дело, возьмут ли его? Но если сильно попросят старшие товарищи из лондонского или вашингтонского «обкома», то, конечно, возьмут. Но самостоятельной фигуры он из себя уже не представляет. В 2015-2016 годах все надеялись, что НАБУ будет выжигать коррупцию каленым железом, но эти надежды не оправдались. Сытник не показал эффективности, вместо этого только череда скандалов, постоянная информационная шумиха, игра в политику. Все это не лучшим образом сказалось на его паблисити», - отмечает эксперт.

В то же время политолог исключает вариант, что после увольнения из НАБУ Сытник просто уедет в США на пенсию.

«Это вряд ли - он еще очень молодой человек. Как я уже сказал, мандат депутата он заполучить может. Будет ходить по телевизионным ток-шоу и рассказывать, как ему не дали работать», - предположил эксперт.

Напомним, ранее Артем Сытник был признан виновным в коррупции, поскольку не заплатил за элитный отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области.

В прошлом году Конституционный суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Однако уйти в отставку тот отказался.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь