Посол отметила, что не хочет спекулировать на прогнозах относительно будущего, но по ее мнению, война в Украине быстро не закончится.

Посол США в Украине Бриджит Бринк не ожидает быстрого окончания войны, но заверила, что ее страна готова поддерживать Украину длительное время.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Как дипломат с 25-летним опытом, я научилась не спекулировать по поводу будущего. Но я не думаю, что это будет быстрая война", - выразила мнение Бринк, отвечая на вопрос о том, реально ли закончить войну в 2023 году.

Видео дня

Она отметила, что США готовы поддерживать Украину длительное время, если война не завершится и в следующем году.

"Мы это уже демонстрируем. Часть долгосрочной помощи, которую мы оказываем, будет работать годы и годы с сегодняшнего дня (...), чтобы помочь Украине построить такую армию, которая поможет ей защитить себя после того, как завершится этот конфликт", - сказала посол.

Как сообщал УНИАН, 19 июня посол США Бриджит Бринк заявила, что США будут поддерживать Украину будут столько, сколько потребуется, и помогут одержать победу в войне с РФ. Она добавила, что в интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе – это жизненно важно.

Вас также могут заинтересовать новости: