Крым-это Украина, констатировал Науседа.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа выступил в парламенте Украины, сорвав напоследок аплодисменты депутатов.

Читайте такжеВ "Слуге народа" оправдались за скандальную переписку о "пророссийских бл*дях"

Выступал с трибуны Науседа на украинском, вспомнив и о военной агрессии России на Донбассе.

"Прошло семь лет от военной агрессии, которая разорвала международный строй и согласие в Европе. Мы, литовцы, дальше твердо говорим: "Крым – это Украина", – заявил политик.

После этого парламентарии поприветствовали слова литовского главы громкими аплодисментами.

Науседа заявил, что его страна осуждает действия Москвы и выступает за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Заседание Рады 19 марта: что рассмотрят

Сегодня планируется продолжить рассмотрение во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", № 2194.

В повестке дня на этот день рассмотрение во втором чтении законопроектов, среди которых есть, в частности, законопроект"Об исчислении времени в Украине" (№4201); "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы", № 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях", №3952.

Еще ряд законопроектов запланирован к рассмотрению в первом чтении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская