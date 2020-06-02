Сессию Парламентской ассамблеи НАТО, которая должна была состояться в Киеве, отложили из-за карантина

Дату сессии должны согласовать Верховная Рада и ПА НАТО.

Верховная Рада из-за карантинных мероприятий отложила весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО, которая должна была состояться в Киеве в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины" О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора" (№ 3529) проголосовал 321 народный депутат.

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В постановлении говорится, что с точки зрения реализации правительствами государств-членов и государств-партнеров НАТО карантинных и других ограничительных мер с целью предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19 и "подтверждая конституционно закрепленное стремление нашего государства относительно приобретения членства в Североатлантическом альянсе и полную готовность провести сессию Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора в Украине", перенесено проведение весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, запланированной с 22 по 25 мая в Киеве, на дату, которая будет дополнительно согласована между Верховной Радой Украины и ПА НАТО.

Организационный комитет должен утвердить план мероприятий по подготовке и проведению сессии ПА НАТО в Украине в двухнедельный срок, после согласования окончательной даты проведения мероприятия.

Правительство должно в двухнедельный срок со дня согласования окончательной даты проведения мероприятия определиться относительно участия должностных лиц соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти в подготовке и проведении этой сессии и обеспечить своевременное финансирование предусмотренных в смете Верховной Рады расходов на ее проведение в соответствующем бюджетном году.

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