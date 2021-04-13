Йенс Столтенберг заявил, что стягивание российских войск к границам Украины вызывает глубокую обеспокоенность стран НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию прекратить наращивание войск у границ Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО.

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"Мы серьезно обеспокоены текущим развитием событий, и НАТО отслеживает ситуацию очень внимательно. В последние недели Россия переместила тысячи боеспособных военных к границам Украины - это наибольшее сосредоточение российских войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году", - заявил Столтенберг.

Также он сказал, что в последние дни несколько украинских солдат погибли на востоке Украины.

"Я хочу выразить мои соболезнования в связи с недавними потерями, которые понесли Вооруженные силы Украины", - подчеркнул Столтенберг.

По его мнению, российское значительное военное наращивание сил является неоправданным, необоснованным и вызывает глубокую обеспокоенность.

"Россия должна прекратить это наращивание войск в Украине и возле нее, остановить свои провокации и немедленно снизить напряженность", - подчеркнул Столтенберг.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Виталий Саенко