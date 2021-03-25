Действия народного избранника привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Народному депутату Украины сообщено о подозрении за уклонение от уплаты налогов на более 97 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

Так, по ее поручению прокуроры сообщили о подозрении нардепу в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Читайте такжеСБУ сообщила о подозрении "политтехнологу" пророссийских СМИ (фото, видео)Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка на Киевщине многоквартирных жилых домов для получения прибыли от дальнейшей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрацию в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

"После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им через доверенность лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций", - говорится в сообщении Венедиктовой.

Отмечается, что доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

"Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 97 млн грн", - заявила генпрокурор.

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Автор: Иван Бойко