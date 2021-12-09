В НАПК не уточнили, когда была проведена проверка декларации Шуляк.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело проверку декларации депутата Верховной Рады и главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк и не нашло в ее действиях правонарушений.

Об этом журналистам сообщил председатель НАПК Александр Новиков, передают "Украинские Новости".

"Декларацию Шуляк проверили и признаков правонарушений не нашли", - сообщил он.

Новиков не уточнил, когда была проведена проверка декларации Шуляк.

Как сообщали "Украинские Новости", глава партии "Слуга народа" и заместитель главы фракции Елена Шуляк подарила 4,8 млн гривень неуказанному лицу.

15 ноября депутат Рады Шуляк возглавила партию "Слуга народа".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко предложил кандидатуру депутата от фракции "Слуга народа" Елены Шуляк на должность председателя одноименной партии.

8 ноября стало известно, что первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко намерен сложить полномочия председателя партии "Слуга народа".

Недавно Шуляк сообщила, что некоторые депутаты "Слуги народа" могут не голосовать со всей фракцией без последствий для себя.

Автор: Иван Бойко