Народного обранця та його посередника викрили на отримання хабаря влітку 2020 року.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование дела по подозрению народного депутата Александра Юрченко в получении взятки.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

"3 марта 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили народному депутату и его посреднику в получении неправомерной выгоды открытия материалов по делу для ознакомления", - говорится в сообщении.

В антикоррупционном ведомстве напомнили, что народного депутата и его посредника разоблачили летом 2020 года в результате спецоперации с участием детектива НАБУ "под прикрытием".

Также отмечается, что расследование уголовного производства продолжалось с августа 2020 года.

В то же время, как подтвердили у САП в Facebook, речь идет о народном депутате, члене Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, который через своего помощника получил неправомерную выгоду.

Подозреваемым и их защитникам сообщено о том, что "собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта".

Дело Юрченко

17 сентября 2020 года прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 грн. В тот же день депутата арестовали.

25 сентября за Юрченко внесли залог на него надели электронный браслет, который сняли 4 ноября.

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Автор: Виталий Саенко