Национальный Корпус провел акцию протеста у офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь", где должен был проходить партийный съезд политсилы. Акцию утром анонсировали в партии.

"Национальный Корпус придет в офис ОПЗЖ в Киеве, где будет проходить партийный съезд, чтобы спросить Илью Киву о его антиукраинских заявлениях, в частности, в эфире канала "Россия-1"... Мы убеждены, что за свою антигосударственную риторику и деятельность такие пророссийские крысы как Кива должны давно сидеть в тюрьме, а не в украинском парламенте!",- отметили в Нацкорпусе.

Здание охраняло большое количество правоохранителей, однако он так и не состоялся. Илья Кива к митингующим не вышел. Активисты устроили перфоманс с файерами и дымовыми шашками.

Как известно, 28 декабря Илья Кива в прямом эфире российского телеканала "Россия-1" публично поддержал оккупацию Крыма и заявил о правах России на территории Украины.