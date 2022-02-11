Президент отмечает, что "помогать им - это хорошо", но иногда "не мешать им - это гораздо лучше".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься профессионалы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в Харькове.

Зеленский отметил, что организация национального сопротивления и территориальной обороны проходит под эгидой и непосредственным руководством Вооруженных сил Украины.

"Все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно военные, исключительно профессионалы. Помогать им - это хорошо. Но иногда не мешать им - это гораздо лучше. В вопросе национальной безопасности нет места для политики, нет места для интриг, спекуляций, хаоса, который могут создать именно такие вещи", - сказал президент.

По его словам, ежедневно должно происходить полное взаимодействие власти всех уровней и полное понимание зоны своей ответственности: со стороны областных государственных администраций, районных государственных администраций, областных, районных советов и других представителей местного самоуправления - для построения эффективной модели территориальной обороны и национального сопротивления.

"Это надежный тыл для профессиональной и хорошо оснащенной армии, вместе составляющих основу нашего государства, основу сильного государства", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, законы "Об основах национального сопротивления" и "О внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" Верховная Рада приняла 16 июля 2021 года.

29 июля президент подписал эти законы. По словам Зеленского, создание в Украине системы национального сопротивления является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться и не допустит событий 2014 года, и что "защита Украины для нас – это наше всенародное дело". Однако, на следующий же день он поручил внести изменения в закон о нацсопротивлении с целью полного согласования его норм с положениями Конституции Украины и устранения технико-юридических недостатков.

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