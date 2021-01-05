В антикоррупционном бюро сообщили, что Кононенко не являлся на допросы без уважительных причин.

Народного депутата Верховной Рады VIII созыва Игоря Кононенко, который был первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко", вызывают на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Читайте такжеЗеленский возглавляет президентский рейтинг: за кого бы сейчас проголосовали украинцыСогласно публикации, Кононенко вызывают в качестве свидетеля по делу № 52018000000000182 от 2 марта 2018 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

"Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко Игоря Витальевича ... для участия в проведении допроса и других процессуальных действий", - говорится в публикации.

Кононенко вызывают в НАБУ на 10:00 11 января.

Вызов Кононенко на допрос: что известно

3 августа 2020 года, по сообщению Радио Свобода, НАБУ сообщило о подозрениях первым фигурантам дела о фирме "Аркона Газ-Энергия", которая получила специальное разрешение на пользование недрами газоносного месторождения в Полтавской области по искусственно заниженной стоимости, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере почти 200 млн грн.

По данным проекта "Схемы", с этой компанией были связаны люди из окружения пятого президента Петра Порошенко и Кононенко, его бизнес-партнера.

Как сообщается, Кононенко свою связь с фирмой "Аркона Газ-Энергия" отрицал, в то же время он подтвердил свое знакомство с одним из владельцев компании - Олегом Ольховым, возглавлявшим спорт-клуб "5 элемент" Порошенко и Кононенко.

В пресс-службе партии Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что окружение экс-президента "не имеет никакого отношения к лицам, которых НАБУ подозревает в злоупотреблениях в сфере добычи газа".



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Автор: Надя Пришляк