Народного депутата Верховной Рады VIII созыва Игоря Кононенко, который был первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко", вызывают на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Читайте такжеЗеленский возглавляет президентский рейтинг: за кого бы сейчас проголосовали украинцыСогласно публикации, Кононенко вызывают в качестве свидетеля по делу № 52018000000000182 от 2 марта 2018 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
"Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко Игоря Витальевича ... для участия в проведении допроса и других процессуальных действий", - говорится в публикации.
Кононенко вызывают в НАБУ на 10:00 11 января.
Вызов Кононенко на допрос: что известно
- 3 августа 2020 года, по сообщению Радио Свобода, НАБУ сообщило о подозрениях первым фигурантам дела о фирме "Аркона Газ-Энергия", которая получила специальное разрешение на пользование недрами газоносного месторождения в Полтавской области по искусственно заниженной стоимости, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере почти 200 млн грн.
- По данным проекта "Схемы", с этой компанией были связаны люди из окружения пятого президента Петра Порошенко и Кононенко, его бизнес-партнера.
- Как сообщается, Кононенко свою связь с фирмой "Аркона Газ-Энергия" отрицал, в то же время он подтвердил свое знакомство с одним из владельцев компании - Олегом Ольховым, возглавлявшим спорт-клуб "5 элемент" Порошенко и Кононенко.
- В пресс-службе партии Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что окружение экс-президента "не имеет никакого отношения к лицам, которых НАБУ подозревает в злоупотреблениях в сфере добычи газа".
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