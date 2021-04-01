Алексей Голобуцкий

Итак, «внештатный агент НАБУ» Шевченко вышел под залог 5 млн гривен. Внесли чемодан денег какие-то друзья (точно не из НАБУ, те своих обычно кидают). Дружба дружбой, а ответственность - врозь.

Вся эта история с задержанием СБУ «внештатного агента НАБУ» Шевченко за контрабанду военных запчастей из РФ и продажу с восьмикратной накруткой «Укроборонпрому» показательна. Значит, впервые Бигус слил материалы переписок, где контрабандисты «решали» вопросы за деньги с НАБУ через «внештатного агента», еще в 2019. НАБУ тогда отморозилось, хотя Генпрокуратура еще за 2 года до того передала им дело с материалами этих переписок. Сытник тогда соврал – мол, не знаем никакого Шевченко, всего три раза с ним работали. Но оказалось, что не 3 раза, и вообще Шевченко в НАБУ хоть и неофициально, но очень вхожий во все высокие кабинеты «решала».

Теперь, через 2 года после первого скандала вокруг «оборонки», Шевченко взяли за той же контрабандой из РФ: клистороны за 30 тысяч долларов он с подельниками впаривал «Укроборопрому» за 200 тысяч долларов. И что мы слышим от НАБУ, от всех этих Шабуниных? Защищиют своего «выкрывача», ценного «спецагента»? А ничего. Как воды в рот набрали. Его просто по-тихому сливают.

Вся эта история с задержанием СБУ «внештатного агента НАБУ» Шевченко за контрабанду военных запчастей из РФ и продажу с восьмикратной накруткой «Укроборонпрому» показательна.

Но отвлечемся на минуту от этого цинизма: как во время войны на бюджете мародерят «внештатные агенты НАБУ». Помните, как Микитась в конце прошлого года пошел на сделку со следствием НАБУ, давал показания на Татарова, строчил под диктовку набуинов нужные Сытнику жалобы в суды? А когда Микитася взяла Нацполиция по делу о похищении, Сытник просто его кинул: дал посадить Микитася в СИЗО, хотя обещал защиту.

Интересно, кто-то вообще после этого всего захочет иметь какие-то дела с Сытником, не важно, законные или не очень? Очень сомневаюсь. «Поматросил и бросил», так это называется.

Алексей Голобуцкий

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram