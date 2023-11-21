Он подчеркнул, что поддерживать Украину – это моральное обязательство и стратегическая ответственность.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель поздравил Украину с продвижением важных антикоррупционных реформ и работу, выполняемую для членства государства в ЕС. Он заверил, что не пожалеет усилий для поддержки законных стремлений Украины и Молдовы присоединиться к блоку.

"Как вы знаете, членство в ЕС не приобретается внезапно за ночь. Расширение есть и будет процессом, основанным на заслугах", – подчеркнул Мишель во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Молдовы Майей Санду, которая состоялась в Киеве.

По словам Мишеля, процесс присоединения к Евросоюзу является требовательным и иногда может вызывать разочарование, но необходимая работа должна продолжаться – особенно в области верховенства права.

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"Даже сегодня в день символической годовщины (со времени начала Революции Достоинства - УНИАН), вы продолжаете продвигать важные антикоррупционные реформы. Вы сегодня проголосовали в Верховной Раде за три очень важных закона. Я хочу поздравить вас, потому что это демонстрирует ваш решительный настрой делать необходимое", – сказал Мишель.

Он подчеркнул, что поддерживать Украину – это моральное обязательство и стратегическая ответственность. В то же время расширение для ЕС – это, по его словам, стратегическая инвестиция в мир, процветание и демократические ценности.

"Я намерен сделать все, чтобы убедить 27 коллег, что мы нуждаемся в положительном решении в декабре", – отметил Мишель.

Он объяснил, что положительное решение означает три измерения.

"Во-первых, это сообщение для граждан Европейского Союза, что мы заботимся о нашем совместном будущем с точки зрения безопасности, процветания и стабильности", – сказал Мишель.

Чиновник добавил, что Евросоюз будет более защищенным и безопасным, и состоятельным вместе со странами, которые разделяют те же принципы, ценности и видения.

"Во-вторых, это сообщение для народа Украины и народа Молдовы, что мы надежны, серьезны и лояльны, что мы хорошо понимаем, что стоит на кону", – отметил Мишель.

Он добавил, что это служит определенным аргументом, чтобы убедить лидеров 27 стран-членов ЕС принять положительное решение о начале переговоров.

"В-третьих, это сообщение для Кремля и всех в мире, кто хочет подорвать порядок, основанный на правилах, кому не нравится человеческое достоинство и демократические принципы", – отметил Мишель.

Путь Украины в ЕС: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство делает все, что положено для начала в декабре этого года переговоров о вступлении в Евросоюз. Он подчеркнул, что это путь не подарков, а заслуг, поэтому Украина реализовывает свою часть работы. В то же время глава государства отметил, что сопротивление вступлению Украины в ЕС может идти не только от Венгрии.

Ранее Reuters писало, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС может быть отложено. Источник агентства сообщил, что одной из причин является сопротивление Венгрии, потенциально препятствующее единодушию, необходимому для такого шага.

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