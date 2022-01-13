Если в Украине будет расшатана ситуация, президент России может этим воспользоваться, предупредил секретарь СНБО.

Сейчас президент Российской Федерации Владимир Путин имеет такой план по Украине – осуществить внутреннюю дестабилизацию.

Глава РФ хочет уничтожить Украину как государство, а в глобальном плане – реконструировать советскую империю, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

По его словам, как только ситуация внутри нашего государства будет расшатана, Путин получит возможность воспользоваться этим, чтобы "сделать свое черное дело".

Данилов добавил, что в случае отсутствия дестабилизации внутри Украины, президенту России будет значительно сложнее воплотить в жизнь те задачи, которые российская сторона перед собой поставила.

Читайте такжеСтолтенберг: Россия является агрессором и создает кризис, а не Украина"...Давайте начинать с самого начала. Какой план у Путина? Он довольно прост, мы об этом публично говорим – это уничтожение нас как государства... Какой план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация в нашей стране...", – заявил собеседник.

Напомним, Россия в 2014 году захватила украинский Крым и ворвалась на часть Донецкой и Луганской областей.

Власти РФ поддержали боевиков, которые захватили отдельные районы Донбасса и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Ряд стран Запада наказали Россию за агрессию санкциями.

В середине осени 2021 года стало известно, что российская сторона возле украинской границы увеличила количество военных и техники. После маневров российских войск, в частности, в США и Евросоюзе выразили серьезную обеспокоенность и пригрозили РФ новыми ограничительными мерами.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце ноября 2021-го говорил, что Россия стянула к границе с нашей страной более чем 90 тыс. военных и готовится к осуществлению вторжения в начале 2022 года.

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