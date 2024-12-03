Для этого Трампу придется быть дальновиднее двух других американских президентов - Клинтона и Обамы.

Дональд Трамп будет вынужден продолжить оказание военной помощи Украине. В противном случае он может повторить историческую роль британского премьера Невилла Чемберлена, который в 1938 году сдал Гитлеру Чехословакию в обмен на "мир для нашего поколения". Об этом в авторской статье для The Washington Post пишет политический обозреватель, сотрудник Американского института предпринимательства Марк Тиссен.

Он напомнил, что после распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире. Но в 1994 году она согласилась его отдать России в обмен на обещание Москвы "уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины" и "воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины". США и Британия, которые тоже были подписантами Будапештского меморандума, пообещали "оказать помощь Украине... если Украина станет жертвой акта агрессии".

"Эти гарантии оказались пустыми. В 2014 году президент России Владимир Путин вторгся в Украину и аннексировал Крым, прямо нарушив обещания, данные Россией в Будапеште. Перед лицом этой агрессии администрация президента Барака Обамы не смогла выполнить соглашение Соединенных Штатов, отказавшись предоставить Украине оружие для защиты", - напомнил Тиссен.

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Публицист делает три ключевых вывода из этой истории. Во-первых, он убежден, что Россия в будущем все равно нарушит любое международное соглашение, которое она подпишет. Единственный способ остановить Москву - показать ей, что захват Украины невозможен.

"Если Трамп хочет мира, который продлится больше, чем его президентство, это соглашение должно создать условия, которые делают невозможным возобновление войны", - отмечает Тиссен.

Второй вывод аналитика: западные гарантии безопасности ничего не стоят, если они не подкреплены западной военной мощью. Долгий мир наступит только тогда, когда Кремль будет понимать, что нападение на Украину будет означать войну не только с украинцами, убежден обозреватель.

Третий вывод: сама Украина тоже должна быть достаточно сильной в военном плане, чтобы у россиян не было желания попробовать еще как-то отхватить кусочек.

"Даже если Трампу удастся установить мир, императив вооружить Украину будет продолжаться. Мы должны найти механизмы увеличения потока американского оружия, направляющегося в Киев. Если Трамп хочет избежать председательства в такой исторической неудаче, как Будапешт, ему нужно избежать ловушки попытки задобрить Путина обещаниями украинского нейтралитета и разоружения", - отмечает Тиссен.

Мирный план Трампа: что известно

Как писал УНИАН, в конце ноября Дональд Трамп определился с кандидатурой спецпредставителя по Украине. Кита Келлога назначат на эту должность, как только Трамп вступит в президентские полномочия. Еще в апреле Келлог изложил свое видение мирного урегулирования. Считается, что этим назначением Трамп дает понять, каким он видит формат окончания войны в Украине.

План Кэллога предусматривает замораживание войны на текущей линии фронта. От Украины потребуется отказаться от попыток силой вернуть оккупированную территорию, но о признании этих территорий частью РФ речь не идет. Также предлагается запретить Украине вступление в НАТО в обозримой перспективе.

План Келлога допускает американскую военную помощь Украине, но восстановление разрушений в Украине должна оплатить Россия.

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