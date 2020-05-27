Экология отдельно, энергетика отдельно: Кабмин разделил Минэкоэнерго на два ведомства

По словам премьера, будет выделено Министерство экологии с назначением исполняющего обязанности.

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым функции Министерства энергетики и защиты окружающей среды разделяются на два ведомства.

Соответствующее решение, инициированное и.о. главы Минэкоэнерго Ольгой Буславец, было принято на заседании правительства сегодня.

По словам Буславец, целью проекта является оптимизация работы министерства путем разделения полномочий в сфере защиты окружающей среды и энергетики, что даст возможность комплексно упорядочить формирование государственной политики в эти сферах.

Читайте такжеКабмин разделил Минветеранов и МинВОТ

"Мы идем таким путем: выделяем министерство экологии и будем ускорять все процедуры, двигаться вперед, и критично важно в кризисное время обеспечить функционирование Министерства энергетики. Это важно, поскольку кризис может привести к непоправимым последствиям. Экология сейчас работает, будет назначен исполняющий обязанности", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства.

2 сентября 2019 года постановлением №829 "Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" правительство реорганизовало Министерство энергетики и угольной промышленности путем присоединения к Министерству энергетики и защиты окружающей среды.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram