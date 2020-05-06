Зеленский: я не допущу барьеров для региональных политических сил на местных выборах

Президент подчеркнул, что такой же позиции придерживается и партия "Слуга народа".

Президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит установления барьеров для участия в местных выборах региональных партий и беспартийных граждан.

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном на президентском сайте.

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"У отдельных политических партий активизировался вирус, который сидит в них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделанность". Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом "старые" политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области, "пролезть" в местные органы власти", - отметил президент.

По мнению Зеленского, такие политики фактически лишат небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему. "Я этого не допущу. Право быть избранным - это конституционное право каждого гражданина Украины, и президент является гарантом соблюдения этого права. Поэтому никаких "двух третей", "пяти процентов" или других "схем" не будет. Это позиция и моя, и партии "Слуга народа". А "старым" политикам могу сказать только одно: если в каком-то регионе нашей страны у вас нет поддержки, то изменять нужно свои поступки, а не избирательное законодательство", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 25 октября в Украине должны состояться очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов.

Как сообщал УНИАН, в "Слуге народа" заявили, что к середине июля Верховная Рада объявит местные выборы