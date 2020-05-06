До середины июля Верховная Рада объявит местные выборы - Корниенко

Перед этим парламент должен принять пакет изменений в Избирательный кодекс.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверяет, что к середине июля Верховная Рада объявит местные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Корниенко отметил, что местные выборы состоятся по закону и Конституции 25 октября.

"Избирательные правила... за такой срок, который у нас остался до выборов, - несколько месяцев, полгода - несправедливо менять. То есть, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются", - сказал он.

Говоря об изменениях в избирательное законодательство, депутат отметил, что они будут готовиться.

"Этот процесс на следующей неделе начинается. Немножко наш комитет выйдет раньше по карантину, чем вся Рада... И разрабатываем пакет изменений в Избирательный кодекс", - отметил Корниенко.

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По его словам, речь идет о двух существенных моментах. Первый - технические изменения, которые "просто позволят провести выборы".

"Потому что сейчас тот Кодекс, который принимала прошлая Рада, а мы преодолевали вето, - он не работает. Об этом говорит ЦИК и мы идем навстречу ЦИК, просто вносим технические изменения", - пояснил депутат.

Второй пакет изменений, который обсуждается, - "политические изменения».

"Первое касается снижения порога партийных выборов... Также в пакете политических изменений есть временные изменения, которые сейчас обсуждают, которые помогут за те финансовые возможности, которые сейчас есть в стране, провести выборы", - сказал Корниенко.

Так, подытожил он, в ближайшие 2-3 недели будет формироваться пакет изменений вИзбирательный кодекс, а ориентировочно до конца июня они будут внесены в сессионный зал Рады и приняты.

"Фактически, к середине июля Верховная Рада выполнит свою конституционную функцию и объявит местные выборы. Там, где это делает Верховная Рада. В остальных субъектах новосозданных громад это сделает Центральная избирательная комиссия", - отметил Корниенко.

На вопрос о том, каковы шансы, что местные выборы на временно неподконтрольных ныне территориях состоятся в тот же день, что и на остальной территории Украины, он ответил: "Мы верим всей командой вместе с Андреем Ермаком, который тоже в это верит, верим, что это произойдет в один день. Работаем над тем, чтобы к этому идти".

Также на уточнение относительно бюджета на местных выборах, Корниенко сообщил, что в бюджет заложены деньги на выборы по всей территории Украины.