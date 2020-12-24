За уроженца Армении Князя Хачатряна, которого избрали депутатом Одесского облсовета от «ОПЗЖ», проголосовали 10 тыс. 647 человек, что составляет 163,47%.

В Одесской области зарегистрирован национальный рекорд по наибольшему количеству полученных голосов избирателей на местных выборах 2020 года.

Читайте такжеЭкс-глава Одесского облсовета заявляет о проведении обысков в его домеКак передает корреспондент УНИАН, о регистрации рекорда сегодня на сессии Одесского областного совета заявил представитель Национального реестра рекордов Дмитрий Яицкий.

Он отметил, что 25 октября в Украине состоялись местные выборы, на которых в Одесской области было зарегистрировано 767 кандидатов в депутаты.

«Наибольшее доверие жителей региона получил Князь Хачатрян – 10 тыс. 647 человек, что составляет 163,47% от квоты, что является наилучшим результатом в Одесской области», - отметил Яицкий.

На сессии он вручил Хачатряну соответствующий диплом «За наибольшее количество полученных голосов жителей Одесской области на местных выборах 2020 года».

Кто такой Князь Хачатрян

Уроженец Армении Князь Хачатрян, 1974 года рождения, является гражданином Украины, много лет проживает в районном центре Березовка Одесской области. Руководитель компании «Березивкаагрошляхбуд», которое специализируется на дорожной сфере (ремонт, строительство и пр.). В областной совет прошел от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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Автор: Лариса Козовая