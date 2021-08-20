Кроме того, введены санкции против генералитета и служб разведки России.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против "судей" и "должностных лиц", причастных к преследованию граждан в оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"В данном решении СНБО есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма. Это те "судьи", которые незаконно судят граждан Украины, это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму и на временно оккупированной Донецкой и Луганской области", – рассказал он.

По словам Данилова, перечень лиц и СМИ, против которых ввели санкции, достаточно большой и будет доступен после выхода указа президента.

Читайте такжеКабмин предложит СНБО расширить санкции против РоссииТакже сегодня СНБО ввел санкции в отношении главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который регистрирует СМИ на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"Кроме того, введены дополнительные санкции на те российские сайты, против которых у нас уже были введены санкции, но они открывают новые ресурсы, поэтому эти ресурсы так же подпадают под санкции", – пояснил секретарь СНБО.

Санкции из-за преследований в оккупированном Крыму: подробности

Как сообщал УНИАН, 18 августа Кабмин одобрил два пакета санкций против судей РФ и должностных лиц, которые причастны к преследованию мирного населения в оккупированном Крыму.

Первым распоряжением правительство предлагало СНБО применить санкции к 18 физическим лицам – судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ в Крыму. В частности, незаконному отчуждению помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Симферополе, других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины.

Вторым – применить санкции к 52 физическим лицам – руководителям структурных подразделений оккупационных администраций, судьям, силовикам и другим гражданам РФ, непосредственно причастным к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправному преследованию гражданского населения на временно оккупированной территории Крымского полуострова.

Санкции предлагалось применить сроком на 5 лет.

Автор: Антонина Доломанжи