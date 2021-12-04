По данным бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Трепака, подготовленный проект подозрения изучают в Офисе президента.

Офис генерального прокурора в ближайшее время может объявить о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко по делу о закупках угля на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак сообщил на своей странице в Facebook.

"По моей информации, в ближайшее время бывшему президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, связанному с торговлей углем с оккупированными россиянами территориями Украины в период его президентства и в котором "проходят" В.Медведчук и экс-министр энергетики В.Демчишин", – написал он.

По данным Трепака, подготовленный Офисом генерального прокурора проект подозрения изучают в Офисе президента.

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"Решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас, и как это повлияет на электоральные настроения общества. Очевидно, что этот ход власти информационно перебьет болезненные для нее темы общественного обсуждения", - написал он.

Кроме того, Трепак обратил внимание, что ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписание подобных политически резонансных подозрений во многих случаях поручала одному из своих заместителей, наделив его на то время статусом "исполняющего обязанности" генпрокурора, а сама срочно отбывала в командировку или отпуск.

"Насколько известно, Ирина Валентиновна как раз собралась в десятидневную командировку в США. Именно в это время может и состояться сообщение о подозрении пятому президенту – конечно, если на Банковой уже принято политическое решение. Интересно, кому из заместителей генпрокурора на этот раз представится "честь" выполнить такую деликатно-ответственную функцию", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 октября народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах закупки угля на оккупированной территории Донбасса.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость закупки угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. У российских властей были планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. В конце концов, эти контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и в целях возвращения Украины на орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы по поставам угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

12 ноября по этому делу следователи СБУ и ДБР вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину (ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – содействие террористической группе или террористической организации).

Следствием установлено, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР". В частности, по поставках угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра террористы получили более 200 млн грн.

Автор: Дмитрий Шварц