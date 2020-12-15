Представители медицинской отрасли Украины массово присылают видеообращения в СМИ и телеграмм-каналы с требованием к власти выполнить обещания и поднять зарплаты. В случае отказа врачи устроят национальную забастовку.

Врачи требуют от депутатов повышения зарплат. Во всяком случае, это ясно из многочисленных видео в сети Интернет.Читайте такжеРада рассматривает госбюджет-2021 и особый статус Донбасса (онлайн-трансляция)

Вчера медики начали национальный флешмоб #врятуйлікаря.

На видео врачи говорят, что их зарплаты 6,7,8 тыс. гривен, и они настолько устали, что не стесняются говорить, что денег нет даже на еду.

"Мой должностной оклад - 5385 гривен. С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы как народные депутаты будете заботиться о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, на ваше человечное отношение к медицинским работникам”, - говорит в одном из видео врач детской противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов.

Источники в медассоциациях подтверждают, что если Верховная Рада проголосует за бюджет, в котором проигнорированы интересы медиков, - врачи выйдут на национальную забастовку.

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Автор: УНИАН