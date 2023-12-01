Он объяснил свое решение желанием уделять усилия сохранению промышленного и экономического потенциала Краматорска.

Сопредседатель депутатской группы "Восстановление Украины", самовыдвиженец Максим Ефимов, избранный в Верховную Раду в 2019 году на мажоритарном округе с центром в городе Краматорск Донецкой области, решил сложить мандат народного депутата Украины.

Об этом Ефимов сообщил в социальной сети Facebook. По его мнению, полномасштабная война России против Украины уменьшает внимание Верховной Рады и Кабинета министров к жизни на местном уровне. Он считает, что такое положение дел усиливает "запрос на персональное лидерство, которое заключается в способности обеспечить людям безопасность, экономическую активность и социальную защиту".

Ефимов отмечает, что такое лидерство "требует личного вовлечения в процессы, готовности сопровождать их на всех этапах, вплоть до финального". Сейчас команда Краматорского городского совета в сотрудничестве с областными властями и тысячами горожан максимально вовлечена в процессы сохранения промышленного и экономического потенциала города, в том числе путем релокации мощностей, отметил он.

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"Эти усилия не оставляют времени ни на что другое. В том числе и на депутатскую деятельность. В условиях войны она требует слишком много усилий. Их, скажу откровенно, не хватает, и они не всегда являются результативными. Я никогда не занимался имитациями. Не воспринимаю условностей и всегда настроен на результат. Именно поэтому объявляю о сложении полномочий депутата Верховной Рады Украины", - подчеркнул Ефимов.

Что известно о Ефимове

Как свидетельствует сайт Верховной Рады, Ефимов является членом комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Он сейчас является беспартийным и проживает в пгт Беленькое города Краматорск Донецкой области.

Как известно, в 2007 году Ефимов был избран депутатом Краматорского городского совета от Партии Регионов, которую он покинул в 2014 году. В том же году его как самовыдвиженца избрали в Верховную Раду VIII созыва, где он вошел во фракцию "Блок Петра Порошенко".

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