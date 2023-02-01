30 января комиссия по избранию руководителя АРМА допустила к конкурсу 16 из 19 участников, двоих отклонило.

К участию в конкурсе на главу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) допустили лиц, принадлежащих к близкому окружению объявленного в розыск Андрея Довбенко, которого в СМИ называют "смотрящим" за Минюстом времен министра Павла Петренко.

Как сообщают "Наши деньги", речь идет о Сергее Шкляре, Андрее Потемкине и Викторе Дубовике, которые так или иначе ассоциируются с подозреваемым НАБУ Довбенко.

По данным издания, Шкляр в 2015 году стал заместителем министра юстиции по вопросам исполнительной службы, в частности занимался запуском автоматической системы распределения исполнительных производств в период "кураторства" Довбенко. В феврале 2018 года правоохранительные органы открыли уголовное производство о ручном вмешательстве в автоматическое распределение. А уже в мае того же года Шкляр уволился по собственному желанию.

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Андрей Потемкин с 2015 года был помощником министра юстиции Павла Петренко и три года работал на разных позициях в министерстве. В 2019 году работал главным юристом АРМА, и именно в это время агентство погрузло в многочисленных коррупционных скандалах, по результатам расследования которых топ-менеджменту АРМА того периода уже вручены подозрения.

До прихода в Минюст Потемкин работал в ООО "Юридическая группа Эл Си Эф" Анны Огренчук – жены Андрея Довбенко. Именно Довбенко, по версии НАБУ, был организатором махинаций с имуществом АРМА, которые нанесли ущерб на 485 миллионов гривен.

Виктор Дубовик, по словам редактора Наших денег Юрия Николова, в 2013 году был советником первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова из группировки "младореформаторов" Януковича. Затем работал в юридической компании "Волхв" Александра Навальнева. "По невероятному стечению обстоятельств журналисты различных СМИ одновременно брали комментарии именно у Довбенко и Дубовика, или у Довбенко и Навальнева. А в 2020 году Дубовик перебрался в Минюст, откуда быстро и пошел работать руководителем офиса противодействия рейдерству", – пишет Николов.

В то же время, по информации СМИ, еще один претендент на руководителя АРМА в нынешнем конкурсе – Станислав Серегин, который еще в период работы Потемкина назначен начальником Центрально-Западного территориального управления АРМА. Родной брат Станислава, Александр Серегин, – в прошлом член НАЗК – был адвокатом БЦ "Навигатор", которому АРМА по решению Андрея Потемкина, как председателя тендерного комитета, отдала в распоряжение арестованный бизнес-центр "Гулливер", связанный со структурами министра времен Януковича Александра Клименко.

30 января комиссия по избранию руководителя АРМА допустила к конкурсу 16 из 19 участников, двоих отклонило.