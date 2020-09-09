Белорусский глава пояснил, что под внешним фактором подразумевает управление извне, и что россияне знают, кто и откуда управляет через известные Telegram-каналы.

Александр Лукашенко до сих пор убежден, что протестами руководят извне.

Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам.

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Он уверен, что Европа и США взялись за Беларусь, а через Беларусь – за Россию.

Он также отметил, что не ожидал такой консолидации с позицией Запада от украинского президента Владимира Зеленского, и напомнил о войне в Украине.

«И они сейчас меня поучают... Даже Зеленский, пусть уж те отмороженные бывшие... Но даже Зеленский, которого я поддерживал, как говорил Путин: «Ты поддержи его там, поддержи там...», – ответил Лукашенко.

На уточнение он добавил, что Путин просил его поддержать «молодого» президента «по-отечески», и он это выполнил.

"Я Зеленского убеждал (в том, что Путин не ставит цель захватить территорию Украины – УНИАН). А тут бахнул! Почему? Американцы написали. Так Меркель с Макроном и другими написали с центра из-под Варшавы: вот то и то напиши", – считает он.

Белорусский глава пояснил, что под внешним фактором подразумевает управление извне, и что россияне знают, кто и откуда управляет через известные Telegram-каналы. В частности, это делают, по его мнению, американцы из-под Варшавы и из Чехии.

"Ну, а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", – заявил Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона будет жестко противодействовать попыткам спецслужб Беларуси и России использовать открытость границ Украины для белорусских граждан, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Яна Ставская