Министр заверил, что, несмотря на ограничения на въезд иностранцев, украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона будет жестко противодействовать попыткам спецслужб Беларуси и России использовать открытость границ Украины для белорусских граждан, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами.

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Об этом министр написал на свой странице в Facebook.

По словам Кулебы, Государственная пограничная служба Украины уже выразила официальную позицию в связи с пребыванием на территории Украины граждан Беларуси Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые также являются членами Координационного совета белорусской оппозиции.

«От себя добавлю: несмотря на ограничения въезда иностранцев, украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях», - заявил министр.

Однако, по словам Кулебы, украинская сторона будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами.

Ситуация в Беларуси: хроника событий

В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко.

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тихановская, которая 11 августа уехала в Литву, инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В нее вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета - Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В белорусской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета.

24 августа Ковалькову и Дилевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и просил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».

5 сентября Ковалькову, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу.

Сегодня, 8 сентября, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил интернет-изданию TUT.BY, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину.

Госпогранслужба Украины сообщила, что Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала.

По информации Госпогранкомитета Беларуси, Колесникову задержали на белорусско-украинской границе.

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Автор: Константин Гончаров