Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона будет жестко противодействовать попыткам спецслужб Беларуси и России использовать открытость границ Украины для белорусских граждан, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами.
Читайте такжеОтветственность за жизнь Колесниковой несет Лукашенко - замминистра внутренних дел Украины
Об этом министр написал на свой странице в Facebook.
По словам Кулебы, Государственная пограничная служба Украины уже выразила официальную позицию в связи с пребыванием на территории Украины граждан Беларуси Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые также являются членами Координационного совета белорусской оппозиции.
«От себя добавлю: несмотря на ограничения въезда иностранцев, украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях», - заявил министр.
Однако, по словам Кулебы, украинская сторона будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами.
Ситуация в Беларуси: хроника событий
- В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко.
- По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тихановская, которая 11 августа уехала в Литву, инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В нее вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета - Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.
- В белорусской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета.
- 24 августа Ковалькову и Дилевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
- Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и просил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».
- 5 сентября Ковалькову, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу.
- Сегодня, 8 сентября, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил интернет-изданию TUT.BY, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину.
- Госпогранслужба Украины сообщила, что Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала.
- По информации Госпогранкомитета Беларуси, Колесникову задержали на белорусско-украинской границе.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram