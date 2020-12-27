Представитель Госпогранслужбы Украины прокомментировал слова Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказывает "сказки" о "контрабанде оружия из Украины", чтобы отвлечь внимание от ситуации внутри своего государства. Подобные его заявления никогда ранее не подтверждались.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, комментируя недавнее громкое заявление Лукашенко. Он отметил, что сейчас наблюдается уменьшение обнаружения оружия на границе с Беларусью.

На вопрос, почему Беларусь пытается манипулировать темой контрабанды оружия из Украины, спикер Госпогранслужбы ответил: "Скорее всего, такими заявлениями они хотят отвлечь внимание от внутренней ситуации в своей стране. На моей памяти по меньшей мере три заявления были сделаны в подобном ключе именно Лукашенко. Только ни в коем случае не было получено подтверждение таким словам. Вместо этого мы наблюдаем уменьшение обнаружения оружия на границе с Беларусью как в прошлом году, так и в этом. За 11 месяцев этого года лишь 48 единиц оружия было обнаружено на границе с Беларусью. В то же время, если его квалифицировать, то это больше травматическое оружие, охотничье, при том, что 10 единиц везли с территории Беларуси".

Демченко заверил, что украинские пограничники имеют достаточно сил, чтобы контролировать границу с Беларусью в условиях политического кризиса в соседнем государстве.

По его словам, слова Лукашенко об украинском оружии – "это больше сказки".

"Если совершено нарушение со стороны Украины, а белорусские пограничники задержали, то они должны информировать о том, что произошло нарушение, и подчеркнуть Украине, что надо более пристально охранять границу. Мы не наблюдаем таких заявлений, которые бы подтверждали задержание по ту сторону границы",- сказал Демченко.

25 декабря Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали "террористическую группу" которая якобы везла контрабандой из Украины "тонны оружия".

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

26 октября в Беларуси началась бессрочная общенациональная забастовка.

В Минске вечером 12 ноября умер протестующий Роман Бондаренко, которого 11 ноября неизвестные лица в масках похитили с так называемой "площади перемен". Это вызвало очередную волну протестов в Беларуси.

26 ноября МИД Беларуси вызвало украинского посла Игоря Кизима из-за митингов у посольства Беларуси в Киеве в поддержку протестующих в Минске. Также Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины.

Власти Беларуси в декабре решили закрыть наземные границы. Согласно постановлению, из Беларуси смогут выезжать граждане, имеющие вид на жительство или трудовой договор в другой стране, а также те, кто хочет покинуть страну по уважительным причинам: в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника или супруга, который находится за рубежом или для получения медицинской помощи, для получения образования. При этом выезд из страны с видом на жительство, а также на учебу или работу будет разрешен не чаще одного раза в шесть месяцев.

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Автор: Андрей Василюк