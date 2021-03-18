По словам бывшего председателя ВР, теперь ему "не позволят даже приближаться к университета".

Бывший председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин после проигрыша на выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко слагает полномочия председателя Наблюдательного совета университета.

Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте такжеСудьи КСУ назначили себе в помощники родственников коллег – "Схемы" (видео)Литвин отмечает, что результаты выборов показывают, что нынешнего ректора Леонида Губерского, по сути, избран на третий срок. "С помощью представителей высших эшелонов власти операция была проведена изящно и виртуозно. И уже не важны формальности второго тура. Куда очевиднее будет возможность, например, расширять масштабы некоего "обучения" студентов-иностранцев в "дистанционном режиме", утепление корпусов и т.д.", - написал он.

Литвин считает, что поддержка его кандидатуры - "это был мужественный поступок, учитывая все то, что было освящено сверху и было сделано на рабочем уровне против меня".

Бывший председатель ВР выразил надежду, что коллективу университета "хватит воли, чтобы противостоять неизбежному сползанию университета в серую зону". "Понимаю, что теперь мне не позволят даже приближаться к университету", - добавил он.

Также Литвин сообщил, что подал заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому о сложении полномочий председателя Наблюдательного совета КНУ.

Выборы ректора КНУ имени Шевченко

Согласно письму Министерства образования и науки, на должность ректора Киевского национального университета имени Шевченко претендовали всего шесть человек, среди которых и Литвин.

Литвин закончил исторический факультет этого вуза, а с 1996 года - профессор этого университета. Он является народным депутатом Украины нескольких созывов. В двух созывах был председателем ВРУ. С ноября 1999 года до 2002 года руководил Администрацией президента Леонида Кучмы. В СМИ его называют причастным к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Это уже не первая попытка Литвина занять кресло ректора КНУ. В предыдущий раз бывший политик был вынужден отказаться от этой идеи из-за общественного резонанса.

С 28 октября 2008 года ректором университета является Леонид Губерский. 20 октября 2015 года Губерский был переизбран на должность ректора.

25 ноября 2020-го в КНУ имени Тараса Шевченко прошел первый тур выборов ректора. На эту должность претендовали 10 кандидатов.

В декабре 2020 года во втором туре выборов ректора наибольшее количество голосов набрал проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров. Однако данных голосов не хватило для победы и назначения ректором. В связи с этим были назначены повторные выборы.

17 марта, лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Литвин набрал 165 голосов. Ожидается еще второй тур выборов.

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Автор: Надя Пришляк