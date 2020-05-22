В Харькове на митинге облили зеленкой экс-депутата, возглавившего городскую ячейку ОПЗЖ (фото, видео)
15:07, 22 мая 2020Политика
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Вероятных нападавших на Лесика задержали.
Экс-депутат пришел на митинг / фото ХС-Харьков Facebook
В Харькове во время митинга облили зеленкой бывшего депутата городского совета Андрея Лесика, который сейчас возглавляет партийную организацию "Оппозиционной платформы - За життя".
Об этом сообщается в паблике ХС-Харьков в Facebook. Там же опубликованы фото с места события.
Инцидент произошел во время митинга против закрытия роддома Южной железной дороге. "Фрайкоровцы тем временем подкрасили Лесика в трендовые политические цвета", - сказано в сообщении.
Харьковчане протестуют против закрытия роддома / фото ХС-Харьков Facebook
По информации, представленной в одной из публикаций, "обидчиков" Лесика задержали правоохранители.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове облили краской приемную нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко.
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