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В Харькове на митинге облили зеленкой экс-депутата, возглавившего городскую ячейку ОПЗЖ (фото, видео)

15:07, 22 мая 2020
Политика
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Экс-депутат пришел на митинг / фото ХС-Харьков Facebook

В Харькове во время митинга облили зеленкой бывшего депутата городского совета Андрея Лесика, который сейчас возглавляет партийную организацию "Оппозиционной платформы - За життя".

Об этом сообщается в паблике ХС-Харьков в Facebook. Там же опубликованы фото с места события.

Инцидент произошел во время митинга против закрытия роддома Южной железной дороге. "Фрайкоровцы тем временем подкрасили Лесика в трендовые политические цвета", - сказано в сообщении.

Харьковчане протестуют против закрытия роддома / фото ХС-Харьков Facebook

По информации, представленной в одной из публикаций, "обидчиков" Лесика задержали правоохранители.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове облили краской приемную нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко.

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