В случае отставки Лукашенко, его обязанности будет исполнять премьер-министр, который, по мнению Латушко, является техническим лицом.

Отставка Александра Лукашенко, это лишь вопрос времени, заявил член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко.

По его словам, сейчас политические партии Беларуси не имеют права голоса, поэтому неофициальным ретранслятором мнений населения является Координационный совет, рассказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Обратного пути нет. В людях есть перемены. Они уже никогда не согласятся с насилием, с нарушениями избирательного законодательства. Вопрос только времени, когда эта система изменится. Ли это произойдет сегодня или завтра. Я убежден, что послезавтра мы ждать не будем, - заявил Латушко.

Кроме того, по его словам, жесткие подходы не действуют, потому что в таких случаях участников ждут лишь аресты: "Сегодня будут арестованы, или завтра".

Координационный совет сегодня стал неформальным Институтом, общественной платформой, с которой аккумулируются мнения большинства людей и с которой мы ретранслируем их к власти. Эффективность не может быть максимальной, потому что фактически власть не готова к диалогу. Но если не будет Координационного совета, не будет никакой общественной платформы. Мы ничего не получим. Мы используем все подходы и способы, чтобы власть нас услышала, - пояснил Латушко.

На вопрос, кто придет к власти в случае отставки Лукашенко, он ответил, что его обязанности будет исполнять премьер-министр.

Это будет техническое лицо, которое фактически должно будет назначить выборы. Я понимаю, что это идеалистична ситуация, но мы не предлагаем жестокого конфликта с властью, когда будет кровь. Мы идем законным путем, он более тяжкий и долгий, - сказал он.

Павла Латушка уволили с должности директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске за участие в акциях протеста против Лукашенко. Сейчас он вошел в Координационный совет.

Как пояснила соратница Тихановской Мария Колесникова, Координационный совет - не политическая партия, а открытая структура, к которой могут присоединиться лидеры различных сообществ от рабочих до директоров театров.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: УНИАН