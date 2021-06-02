Это произошло после всех слушаний об импичменте Дональда Трампа.

Бывший специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер стал лоббистом российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщила советник министра энергетики Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

По ее информации, это произошло после всех слушаний об импичменте Дональда Трампа.

«Против нас, в поддержку строительства газовой трубы работают очень сильные лоббисты. Например, всем известный Курт Волкер. Он работает на компанию, которая представляет интересы «Северного потока-2», – отметила она.

Читайте такжеЗеленский обсудил с премьером Словакии последствия запуска "Северного потока-2"Лана Зеркаль считает, что нужно задаться вопросом, что Волкер делал в Украине: «Не приезжал ли он уговаривать нас отказаться от «Северного потока-2», от борьбы с ним?».

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Автор: Катерина Шварц