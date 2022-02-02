Спутник показал многочисленные российские военные дислокации в Беларуси, Крыму и на западе России.

Компания Maxar Technologies показала новые спутниковые снимки российской техники возле украинской границы и на территории временно оккупированного Крыма. Фото сделаны в конце января и начале февраля.

Кадры опубликовал в своем Twitter-аккаунте корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер.

"Спутниковые снимки Maxar показывают многочисленные российские военные дислокации в Беларуси, Крыму и на западе России, что демонстрирует повышенный уровень их активности и готовности", - подчеркнул Миллер.

По данным американского канала CNN, Maxar и другие поставщики спутниковых изображений зафиксировали расширение российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе примерно 250 км от украинской границы за последние несколько месяцев.

"Почти в каждом лагере в Беларуси, Крыму и в западной части России были замечены военные палатки и укрытия. Это свидетельствует о том, что подразделения теперь укомплектованы личным составом, а также о повышении общей боеготовности", - заявили в Maxar.

Кроме того, в лагере в Осиповичах (Беларусь) видны российские ракетные комплексы Искандер.

Значительное наращивание войск зафиксировали спутники и на территории временно оккупированного Крыма. В Бахчисарае и Новоозерном удалось зафиксировать военные палатки, танки и другую технику.

Вблизи Евпатории и полигона Ангарского Россия разместила военные палатки и бронетехнику.

Напомним, Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь на якобы совместные учения, запланированные с 10 по 20 февраля.

Российская сторона пошла на обострение ситуации на границе с Украиной осенью 2021 года – стянула много военных и техники. В Украине и западных странах предупреждали, что РФ может решиться на полномасштабное вторжение.

В конце ноября 2021-го начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Россия готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля.

28 января текущего года министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных – с учетом морского и авиационного потенциала.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что российских войск у границы Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

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