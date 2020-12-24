Глава МИД считает, что отношения Украины с Россией не облегчатся после того, как Путин уйдет с поста президента.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не ожидает, что с уходом от власти президента Владимира Путина политика Российской Федерации в отношении Украины изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не разделяю оптимистических надежд тех, кто считает, что после Владимира Путина Россия изменится, и это будет какая-то другая Россия, и с ней будет легче. Я думаю, что у нас есть стратегическая проблема сосуществования с Россией, и мы для себя, внутри страны должны четко определить подходы, которыми мы будем руководствоваться в этих отношениях", - подчеркнул Кулеба.

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"Я не ожидаю изменения политики России с уходом Владимира Путина от власти", - подчеркнул министр.

Он сказал, что отношения с РФ никогда не были простыми.

"Я хочу только одного, чтобы Россия в ближайшие годы представляла минимальную угрозу для украинского государства, для украинского бизнеса, для украинских граждан", - сказал Кулеба.

Также он объяснил причину задержки России в решении вопросов в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Россияне всегда ждут таких условий и обстоятельств, при которых они могут решить вопрос на своих условиях. И все. Если они видят, что такой момент наступил - тогда они идут вперед и становятся более конструктивными. Если они видят, что момент не такой, и решение может быть на украинских условиях или на каком-ир сбалансированном варианте, тогда они ставят все на паузу", - заявил Кулеба.

По его словам, Россия придерживается оппортунистского подхода на переговорах. "Они всегда ждут того момента, когда они могут сделать в своих интересах. Надо признать, что у них есть одно преимущество: знаете, во всех странах лидеры меняются, а в России нет. В переговорах это преимущество, так как сохраняется неизменность подхода. Для нас это недостаток, но они так могут бесконечно сидеть и ждать выгодного для себя момента", - отметил Кулеба.

Также он сказал, что у России достаточно рычагов влияния для удержания текущего "статус кво" на Донбассе, но "ей не хватает рычагов влияния для решения ситуации в своих интересах".

В то же время глава МИД объяснил, почему Россия не соглашается на проведение новой встречи лидеров стран "нормандского формата", хотя такая встреча планируется. "Когда хочется не допустить какого-то события, то всегда можно найти сто поводов для этого. Эти поводы абсолютно искусственны, и это осознают наши партнеры, но другой России у нас нет, поэтому нам надо вести переговоры с этой Россией, которая не боится выглядеть безответственно в таких ситуациях", - сказал Кулеба.

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Также он добавил, что сейчас "мяч на поле" со стороны России, поскольку Украина выполнила свою часть работы по договоренностям лидеров "нормандского формата" и не уступила своих интересов.

Кулеба отметил, что это четко осознают партнеры Украины в Париже и Берлине.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в РФ вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие "обнуление" президентских сроков Путина - он сможет баллотироваться еще на два срока после 2024 года.

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Автор: Виталий Саенко