Также советник президента США отметил необходимость провести дополнительные реформы.

Хотя президент США Джо Байден "будет прямолинейным" во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Литве, он планирует "внимательно выслушать" его.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, после того, как Зеленский выразил недовольство из-за позиции по членству Украины в НАТО, пишет CNN.

Салливан также указал на причины, по которым Украине не было предложено членство во время этого саммита НАТО. Среди таких он выделил тот факт, что альянс окажется в состоянии войны с Россией, если Украина присоединится сейчас, а также необходимость провести дополнительные реформы.

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"Альянс в один голос сказал вчера вечером, что мы с нетерпением ждем будущего с Украиной в НАТО. Мы будем работать с Украиной на пути в НАТО. Но сегодня мы не готовы пригласить Украину. У президента Зеленского, очевидно, было другое мнение на этот счет. Но сегодня президент Байден будет с ним прямолинеен, как он был во время каждого телефонного разговора и встречи, которые у них были, излагая свои доводы, излагая свои мысли, а затем внимательно слушая то, что говорит президент Зеленский", - сказал Салливан.

На вопрос о том, какие конкретные реформы необходимо провести Украине, Салливан указал, что мяч находится на стороне Украины в рамках процесса Ежегодной национальной программы в НАТО. Но добавил, что альянс и Украина "сделают особый акцент на быстром продвижении в определенных областях, чтобы повысить устойчивость украинской демократии".

Говоря о сроках окончания войны Салливан сказал, что понимает желание Украины стать членом НАТО "как можно быстрее", но отметил, что ситуация "динамичная".

"НАТО должна быть в состоянии сохранять гибкость - тесно сотрудничая с Украиной на своем пути, чтобы определить, когда в будущем имеет смысл их принять", - сказал он.

Саммит НАТО - новости

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Вильнюсе стартовал двухдневный саммит НАТО. В первый день встречи лидеры государств НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Однако, пригласить Украину смогут, если все страны придут к согласию, и это также будет зависеть от воплощения определенных условий.

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, для приобретения членства важны реформы в секторе обороны и безопасности, и приведение украинской армии к взаимосовместимости с армиями альянса.

Сегодня, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО для Украины хорошие, однако с приглашением Украины в Альянс они были бы идеальными. Он также отметил, что сегодня Украина увидела конкретные пункты, которые приближают ее к НАТО.

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