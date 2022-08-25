Вскоре появится заявление МИД по этому поводу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что разочарован словами Папы Римского Франциска об убийстве дочери российского пропагандиста Александра Дугина - Дарьи Дугиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Как сказал Кулеба, в МИД внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и приняли решение пригласить апостольского нунция для выражения разочарования Украины из-за слов понтифика.

"Сегодня нунций был в МИД. Вскоре появится заявление МИД по этому поводу", - сказал Кулеба.

"Сам по себе вызов и приглашение нунция в министерство является случаем довольно беспрецедентным и говорит сам за себя", - подчеркнул Кулеба.

"Скажу откровенно, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Папа Франциск обратился с призывом, посвященным полугодию широкомасштабной войны в Украине, призвав предотвратить ядерную катастрофу и освободить пленных.

При этом, он сказал, что убита в Москве дочь российского пропагандиста Александра Дугина - Дарья Дугина стала жертвой войны.

"Думаю о великой жестокости, о многих невинных, которые платят за безумие, безумие, безумие всех сторон, потому что война – это безумие, и никто на войне не может сказать: "Нет, я не сумасшедший". Безумие войны... Имею в виду бедную девушку, которая взлетела в воздух в Москве от бомбы, заложенной под сиденьем автомобиля. За войну платят невинные, невинные! Задумаемся над этой действительностью и скажем друг другу: война – это безумие. А те, кто зарабатывает на войне и через торговлю оружием – это преступники, убивающие человечество", - заявил Франциск.