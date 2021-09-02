Глава МИД подчеркнул, что Украина и США от встречи президентов получили то, к чему стремились.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал встречу президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена победной для обеих стран.

Об этом Кулеба сказал во время видеовключения из Сан-Франциско (видео опубликовано в социальной сети Facebook).

Глава МИД отметил, что "визит Зеленского в Вашингтон - это классический пример "win-win", то есть "победа-победа", когда обе стороны получили то, что хотели и остались довольны".

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Кулеба добавил, что во время разговора Байдена и Зеленского рассматривались вопросы, касающиеся будущего. "То есть, новые идеи, которые нуждались в обсуждении непосредственно лидерами. И это обсуждение состоялось. Оно было очень искреннее. Я думаю, что впервые за 30 лет тональность разговора была дружеской. Безусловно, Соединенные Штаты, и президент Байден лично, поддерживают Украину, а президент Зеленский ценит эту поддержку от имени народа Украины. Но при этом, это был очень откровенный разговор, без реверансов, и там, где у нас есть вопросы к Соединенным Штатам, мы эти вопросы очень четко ставили, и там, где есть вопрос у Соединенных Штатов, они их также очень четко ставили", - отметил Кулеба и добавил, что президенты поговорили откровенно.

Как отметил глава МИД, все обсужденные президентами Украины и США идеи уже "взяты в работу".

"Президенты поручили и министрам иностранных дел, своим внешнеполитическим советникам и непосредственно своим офисам отработать идеи, которые они обсудили. Но это идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом", - сказал Кулеба.

"В сухом остатке, сейчас вам будут рассказывать много – и то не так, и это не так, и тот не туда посмотрел, и там не то написано, но два исторических момента: визит состоялся в чрезвычайно сложное для Соединенных Штатов время, но Украина является приоритетом, важной страной, и (в США) нашли время для предметного разговора с Украиной, и второе, все результаты визита есть в совместном заявлении Украины и США", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Украина и США представили "беспрецедентно сильное заявление", которое выводит двусторонние отношения на новый уровень.

"Дальше будет много работы. Мы будем работать. Вскоре состоится заседание Комиссии стратегического партнерства Украины и США, на котором в частности будет рассмотрен План трансформации Украины, и в конце концов, все будет хорошо", - подчеркнул Кулеба.

Визит Зеленского в США

1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. На ней Байден заявил о желании посетить Украину, стороны достигли ряда договоренностей.

Новый пакет помощи, о котором президент США объявил во время визита в Белый дом, включает ПТРК "Джавелины" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование.

Также Байден гарантировал введение санкций против газопровода "Северный поток-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

По итогам встречи двух президентов был опубликован полный текст совместного заявления Украины и США.

Автор: Виталий Саенко