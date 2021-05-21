По словам Кулебы, встреча Путина и Зеленского рождается очень тяжело.

Ключевым условием для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина является обсуждение Донбасса и Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ". "Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно обсудить те вопросы, которые для нас являются ключевыми... Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме".

По словам Кулебы, встреча Путина и Зеленского рождается очень тяжело.

Читайте также"Может равняться с Путиным": американский дипломат о возможной встрече Зеленского с президентом РФОн добавил, что украинская сторона готова к разговору, и его главная тема - это прекращение войны и мир в Украине. Кулеба выразил уверенность, что если эта встреча состоится, то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать украинские интересы.

При этом Кулеба считает, что решение принимает в России Владимир Путин, а не кто-то другой.

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Автор: Ирина Погорелая