Кулеба предупредил, что наступит момент, когда страны НАТО будут готовы обеспечить Украину всем, чтобы только остановить РФ от нападения на всю Европу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия пытается разрушить Украину такой же тактикой, как она разрушила Сирию, однако этого нельзя допустить.

Об этом говорится в заявлении Кулебы к странам НАТО, которое оказалось в распоряжении Украинской правды.

"Наше государство готово воевать, мы продолжаем бороться против российского нашествия, но мы нуждаемся в немедленной помощи в отражении российских атак в воздухе. Если вы этого не сделаете, вам придется разделить ответственность за жизнь и страдание гражданского населения Украины, которое гибнет от ракетных обстрелов российских самолетов", - говорится в заявлении украинского министра.

Кулеба в очередной раз призвал НАТО принять срочные меры по закрытию украинского неба от нападений России в воздухе, а также попросил передать Украине боевые самолеты, с помощью которых Воздушные силы Вооруженных сил Украины смогут эффективно противодействовать российской военной авиации.

"Война Путина против Украины развивается таким образом, что наступит момент, когда страны НАТО будут готовы обеспечить Украину буквально всем, чтобы остановить Россию от нападения на всю Европу и превращения жизни европейских стран в ужас. Я хочу верить, что вы начнете действовать решительно, пока не поздно", - сказал Кулеба.

Напоним, сегодня в Брюсселе проходит внеочередная встреча стран НАТО.

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