Россия настаивает на "особом статусе" Донбасса с амнистией боевиков и расширении прав для русского языка в органах власти.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил предоставление ОРДЛО "особого статуса", на чем настаивает руководство России.

Об этом он сообщил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

У министра поинтересовались, готов ли Киев пойти на предоставление Донецкой и Луганской областей "особого статуса", по которому ОРДЛО фактически получит "право вето" на стратегические решения украинской власти.

Глава МИД Украины ответил, что этого не будет.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как представляет это себе Россия, никакого права вето не будет. Мы проводим очень глубокую реформу децентрализации, готовы работать над реализацией Минских соглашений. Однако Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит на втором месте. Поэтому все должны прежде всего сосредоточиться на безопасности", - подчеркнул Кулеба.

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На фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину французский президент Эммануэль Макрон вместе с немецким канцлером Олафом Шольцом решили ускорить переговоры стран в "нормандском формате".

Саммит "нормандской четверки" на уровне президентов стран впервые и в последний раз состоялся в декабре 2019 года.

Это пока единственный формат встречи России и Украины, который позволяет российскому президенту РФ Владимиру Путину и украинскому главе Владимиру Зеленскому сесть за общий стол переговоров.

По этому поводу во французской столице 26 января состоялась встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" с участием главы ОП Андрея Ермака. Стороны договорились "продолжать диалог".

Накануне немецкая пресса писала, что Киев якобы может согласиться на прямые переговоры с боевиками, подконтрольными Кремлю, об особом статусе Донбасса, на чем много лет настаивает сама РФ и что отклоняет Украина.

Москве важно легализовать боевиков "ЛДНР" и отдать на своих условиях дестабилизированные районы Луганской и Донецкой области без вывода оккупационных войск. Этим Кремль хочет снять с себя ответственность за развязанные боевые действия на Востоке Украины.

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