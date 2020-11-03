В настоящее время текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

В Верховной Раде Украины предлагают увеличить количество судей, необходимых для принятия решения, с 12 до 17.

Как передает корреспондент УНИАН, в ВР зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в статью 10 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» (№4311). Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Как сообщает в Facebook один из авторов законопроекта - народный депутат Украины Ярослав Юрчишин (фракция «Голос»), «предложение о повышении количества судей КСУ для признания его полномочным с 12 до 17 человек» внесено под авторством первого заместителя председателя фракции «Слуга народа» Александра Корниенко и народных депутатов от фракций «Голос», «Слуги народа» и группы «Доверие».

По словам Юрчишина, это законное и относительно простое решение ограничит возможность судьям принимать политически мотивированные решения под влиянием России и олигархов. «Потому что, с одной стороны КСУ будет действовать, и не будет опасности принятия закона об особом статусе оккупированных территорий под диктовку России, и невозможности его оценки со стороны КСУ и потом вступления в силу сразу после принятия советом. А с другой, консенсус в принятии решений не позволит России манипулировать КСУ», - заявил он.

Депутат отметил, что законопроект состоит из одной фразы, которой предусмотрено заменить число 12 на число 17 в статье о правомочности и возможности принимать решения КСУ.

«Вместе с законопроектом Дмитрия Разумкова о возвращении полномочий НАПК этот законопроект разрешит кризис, спровоцированный ангажированным решением КСУ. Председатель ВР обратился к комитетам с призывом оперативно рассмотреть и дать свою оценку этим двум законопроектам», - сообщил Юрчишин.

Как известно, законодательством предусмотрено, что в КСУ должно быть 18 судей, но сегодня не все судьи, в частности, избраны по квоте парламента, поэтому в составе суда есть только 15 судей. Если суд не будет доукомплектован как минимум до 17 человек, то после увеличения кворума, не будет необходимых голосов для принятия любого решения.

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Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона О НАБУ. В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд принял решение в деле по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Надя Пришляк