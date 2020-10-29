Дипломаты призывают Украину не возвращаться в прошлое после того, как был достигнут значительный прогресс в реализации антикоррупционных реформ.

Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) заявляют, что встревожены попытками отменить антикоррупционные реформы в Украине.

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter- аккаунте председательства США в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

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«Послы стран G7 обеспокоены усилиями отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции достоинства», - сказано в сообщении.

При этом послы отметили, что страны «Большой семерки» поддерживают украинский народ, который «продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократической Украине».

Послы напомнили, что в Украине уже был достигнут «значительный прогресс», и государство не должно возвращаться в прошлое.

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусмотрена ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за решения КС Нацагентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

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Автор: Виталий Саенко