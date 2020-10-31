Министр юстиции Денис Малюська убежден, что работу Конституционного Суда Украины надо перезагрузить.

Министр юстиции Денис Малюська назвал три пути урегулирования конституционного кризиса, вызванного решением Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом Малюська сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Глава Минюста заявил, что решение КС создало конституционный кризис, из которого надо исходить.

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"Этот выход имеет три этапа", - подчеркнул он. По словам Малюськи, первый этап уже реализован - правительство приняло распоряжение, которым "нивелировало самые тяжелые удары, нанесенные по антикоррупционному механизму".

В частности, была восстановлена открытость реестра электронных деклараций, возобновлено проведение спецпроверок и доступ НАПК ко всем ключевым реестрам в автоматическом порядке.

Также он сказал, что в рамках второго этапа необходимо восстановить полномочия НАПК с проверки е-деклараций, в том числе и судей. По словам министра, для этого необходимо принять соответствующий закон. Он добавил, что различные версии законопроектов уже поданы в парламент.

"Но есть третье - самая важная проблема, которая собственно сейчас горячее всего дискутируется. Это проблема потери доверия к судьям Конституционного Суда Украины", - подчеркнул глава Минюста.

"Как это стало ясно из сегодняшних пресс-конференций (судей Конституционного суда – УНИАН), никто особо не хочет и не скрывает, что решение суда выносилось, руководствуясь личными мотивами, в частности, конфликтом в отношениях судей с НАПК. Судьи пытались себя защитить, судьи из-за этого действовали быстро, оперативно, несмотря на трудности, которые возникли на пути", - отметил Малюська.

По его словам, судьи КС "начали злоупотреблять властью", взяли на себя полномочия Верховной Рады, "сказав, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерной...".

"Парламент должен решать, чрезмерное или непреднамеренное, должно ли лицо нести уголовную ответственность", - заявил он.

Также министр сказал, что судьи КС во время рассмотрения представления депутатов взяли на себя полномочия заявителей и вынесли решение о неконституционности положений закона, которые не оспаривались.

"Все это создало атмосферу недоверия, с этим надо что-то делать. И здесь ключевое - что никто из разработчиков Конституции не предполагал, что в какой-то момент Конституционный суд может начать вести себя неприлично", - считает Малюська.

Он сказал, что никто не предусмотрел механизма дисциплинарного контроля Конституционного суда и санкций к судьям КС.

"Президент поставил амбициозную цель - он хочет иметь открытый, прозрачный и честный Конституционный суд, инструментом для достижения чего может быть перезагрузка суда", - заявил Малюска.

Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАЗК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября это решение НАЗК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

29 октября открытый доступ к Госреестру е-деклараций был восстановлен.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

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Автор: Виталий Саенко