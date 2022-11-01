Теперь в Конституции нет положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия ВРУ быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Конституционный суд Украины признал конституционным закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщил отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

В сообщении отмечается, что сегодня на пленарном заседании Большая палата Конституционного суда Украины приняла решение по делу по конституционному контролю изменений к Конституции Украины, которые вступили в силу, по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".

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50 нардепов, которые обращались с представлением, настаивали, что закон является неконституционным, считая, что он был принят с нарушением конституционной процедуры.

КСУ пришел к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу закона не была нарушена, Конституционный суд Украины признал оспариваемый закон соответствующим Конституции Украины.

Судья-докладчик по этому делу Виктор Кривенко.

При этом отмечается, что текст решения и его резюме будет обнародован на официальном веб-сайте Конституционного суда 2 ноября 2022 года.

Отмена депутатской неприкосновенности

Как сообщал УНИАН, 11 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" (№ 27-ІХ), принятый Верховной Радой 3 сентября.

Согласно закону, статья 80 Конституции излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время согласно новой редакции статьи 80, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или за высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Именно большинство депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За життя", которая сейчас запрещена в Украине, тогда обратились с представлением в КСУ, чтобы признать этот закон неконституционным.

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