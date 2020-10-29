Фесенко отметил, что есть два сценария – выбрать меры, предусмотренные законодательством, или прибегнуть к более решительным действиям.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко убежден, что Зеленскому сейчас надо рассчитывать решения и действия, учитывая последствия решения КС.

Об этом Фесенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

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Он отметил, что есть два сценария –выбрать меры, предусмотренные законодательством, или прибегнуть к более решительным действиям.

"Действовать в сугубо правовом поле - отреагировать, но скажем - это будет окопная позиционная долгая война, пока не заканчиваются полномочия отдельных членов Конституционного суда. И надо, скажем так, использовать неформальные рычаги в этой борьбе - нужно продемонстрировать власть, но в рамках правового поля и неформально тоже. Или более решительные действия", - сказал Фесенко.

При этом сценарий более решительных действий с выходом за правовое поле является рискованным, но в новейшей истории Украины такое уже случалось.

"Это роспуск Конституционного суда. Очень рискованный революционный сценарий, но на контрреволюцию надо отвечать революционными методами", - подчеркнул Фесенко.

Ранее Фесенко назвал решение КСУ относительно электронного декларирования "контрреволюцией", которая создает большие риски для безвиза и лично Зеленского.

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа в государственные реестры, необходимые для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за решения КС Нацагентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

28 октября в ЕС напомнили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.

Также в СМИ появилась информация, что из-за решения Конституционного суда в Евросоюзе могут запустить механизм приостановления безвизового режима с Украиной. В частности медиа сообщали о соответствующем письме представителя Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьер-министру по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишин. В пресс-службе Точицкого отказались предоставить УНИАН копию этого письма.

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Автор: Виталий Саенко