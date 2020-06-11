New York Times: Кредит МВФ свидетельствует, что Зеленский сдал тест доверия

Однако, у украинского президента впереди еще много испытаний, которые придется преодолеть, чтобы обеспечить своей стране финансовую стабильность.

Президент Украины Владимир Зеленский получил важный вотум доверия к его обещаниям относительно антикоррупционных усилий, когда МВФ одобрил открытие программы для его страны на много миллиардов долларов.

Об этом пишет New York Times, напоминая, что во вторник правление фонда одобрило кредитную линию для Украины в размере 5 миллиардов долларов на 18 месяцев. На следующий день украинские чиновники приветствовали это решение как тяжело добытую победу. Деньги остро нужны Украине для поддержки экономики и покрытия расходов на сдерживание пандемии коронавируса. Это крупнейшая иностранная программа помощи, которая появилась за время президентства Зеленского. Издание напоминает, что бывший комедийный актер только в прошлом году одержал победу на выборах.

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"Переговоры с МВФ стали испытанием для решимости Зеленского в искоренении правительственной коррупции, которая годами сдерживала экономическое развитие Украины", - комментирует New York Times, добавляя, что украинское правительство устранило важные препятствия. В прошлом месяце парламент принял закон, который не позволит инсайдерам разворовывать международную помощь через процесс поддержки банков. МВФ сделал этот закон условием для выделения помощи.

Вместе с тем, заявление фонда об одобрении новой программы для Украины было наполнено оговорками. В частности, в организации в широком смысле подчеркнули, что "нужно провести больше реформ для обеспечения устойчивого и всеобъемлющего роста".

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Первая порция денег, а именно 2,1 миллиард долларов, будет перечислена незамедлительно. А остаток суммы Киев получит только после оценки прогресса.

Глава МВФ Кристалина Георгиева указала на риск, что украинские трудности в преодолении медицинского и экономического кризиса, вызванного коронавирусом, может отобрать у глубоких структурных реформ приоритетное значение. На фоне решения об одобрении программы для Украины Георгиева также добавила, что "неопределенность относительно направления экономической политики остается значительной".

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