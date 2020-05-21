Зеленский подписал закон о банках

Закон предусматривает комплекс изменений в деятельности банков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Отмечается, что документ, подписанный главой государства, предусматривает комплекс решений, направленных на изменения в деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления.

Также законом регулируются особенности судебного производства по делам о выводе банков с рынка.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). Некоторые депутаты и эксперты называли законопроект неконституционным и противоречащим многим действующим законам.

В законопроект ко второму чтению было подано 16 тысяч 586 поправок.

30 апреля Верховная Рада приняла решение о применении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 Закона "О Регламенте Верховной Рады", при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

13 мая Верховная Рада приняла закон о банковском регулировании.

Некоторые депутаты заявили о том, что будут оспаривать принятие закона в Конституционном суде.