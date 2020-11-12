43,1% всех опрошенных (52,2% от определившихся) выразили поддержку Загиду Краснову.

В Днепре готовятся ко второму туру выборов городского главы, который состоится 22 ноября. По результатам социологического исследования, проведенного Центром общественного развития Интер-Акция", действующий мэр Борис Филатов от партии "Пропозиція" уступает лидеру партии "Гражданская сила" Загиду Краснову накануне повторного голосования.

Так, согласно данным опроса, представленными в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, 12 ноября, отвечая на вопрос "За кого из этих кандидатов вы проголосуете во втором туре выборов мэра?", 43,1% всех опрошенных (52, 2% от определившихся) выразили поддержку Загиду Краснову, который возглавляет партию "Громадська сила". Действующий мэр Борис Филатов имеет 39,4% сторонников (47,8% от тех, кто определился). 17,5% респондентов еще не определились с выбором. Поэтому оба политика могут улучшить свой результат, пишет ТСН.

У жителей города также поинтересовались их антипатиями, задав вопрос "За кого из этих кандидатов вы точно НЕ проголосуете?". Лидером антирейтинга оказался Борис Филатов с 65% голосов "нелюбви" днепрян. В его визави этот показатель лишь 15%. Итак, учитывая высокий антирейтинг действующего мэра, Загид Краснов сохраняет значительные шансы на победу во втором туре.

Исследование по заказу Института публичной политики и консалтинга "Инполит" проведено Центром общественного развития "Интер-акция" 8-9 ноября. Всего опрошено 1500 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,6%.

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Автор: УНИАН