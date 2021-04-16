Коррупционный скандал является показателем работы Госпродпотребслужбы и ее руководства – нардеп Александр Гайду о вопиющих фактах коррупции и нарушениях в ГПСС

Об этом сообщает пресс-служба политика, пишет "Голос UA".

Напомним, что из-за постоянных нарушений и жалоб, в конце марта этого года, народные депутаты Украины создали рабочую группу, которая должна была проверить соблюдение норм законодательства Южным межрегиональным главным управлением Госпродпотребслужбы и территориальными органами Госпродпотребслужбы в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В состав рабочей группы вошли народные депутаты Украины: Сергей Бунин, Артём Черноморов, Сергей Литвиненко, Степан Чернявский Артём Нагаевский. Главой рабочей группы был избран Александр Гайду.

Начало работы рабочей группы было запланировано на 30 марта, о чем нардепы уведомили в официальных обращениях руководство ГПСС с просьбой откомандировать сотрудников Госпродпотребслужбы в рабочую поездку для контроля работы территориальных подразделений. Однако руководитель ведомства Владислава Магалецкая проигнорировала требования народных депутатов, тем самым продемонстрировав своё нежелание разобраться в имеющейся информации о фактах противоправных действий работников службы.

Как следствие бездействия Магалецкой на требования депутатов, 13 апреля сотрудниками ГУ НПУ в Николаевской области совместно с прокуратурой Николаевской области был задержан первый замначальника Николаевского областного управления Госпродпотребслужбы за вымогательство взятки в размере 2 тысяч долларов США.

В свою очередь, Александр Гайду напомнил о том, что рабочая группа по проверке соблюдения норм законодательства ГПСС была создана с целью предотвращения нарушений действующего законодательства со стороны работников ведомства.

Он заявил, что очередной коррупционный скандал является показателем работы Госпродпотребслужбы и ее руководства.

"Очередная взятка среди чиновников Госпродпотребслужбы – ведомства, на деятельность которого поступают постоянные жалобы от бизнеса. Отмечу одну важную деталь, до создания рабочей группы, мы неоднократно обращались к Владиславе Магалецкой с требованием изменить подход к формированию кадров и ужесточить критерии подбора кадров в службе, основывая их исключительно на профессиональных качествах кандидатов. Однако, высказанные депутатами требования, госпожа Магалецкая оставила без внимания, а комментировать работу своих подчиненных она отказалась. Вместо того чтобы выполнять свои прямые функциональные обязанности, Владислава Магалецкая обратилась в регламентный комитет ВР Украины, жалуясь на действия созданной депутатами рабочей группы. И, как показали недавние события, мы были правы: им всем есть, что скрывать. Стоит отметить, что задержаного чиновника на эту должность рекомендовала лично Владислава Магалецкая! Теперь у рабочей группы есть все основания считать деятельность Владиславы Магалецкой на должности руководителя ведомства неэффективной и требующей кардинальных изменений", – заявил Александр Гайду.

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Автор: Иван Бойко