У Мендель нет коронавируса / УНИАН
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опровергла информацию об обнаружении у нее коронавируса.
Об этом она написала в Facebook.
Мендель похвасталась, что регулярно проверяется на наличие COVID-19.
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"Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный - сообщу. Тесты делаю регулярно", - сообщила она.
Ранее СМИ сообщали, что у Мендель якобы обнаружили коронавирус - за неделю до подтверждения болезни у президента Владимира Зеленского.
Коронавирус в Верховной Раде и Офисе президента: что известно
- 9 ноября Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.
- Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Накануне заболевания подтвердили у спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- Сегодня стало известно, что Зеленский и Ермак проходят лечение в "Феофании" - там для них оборудовали специальные палаты и кабинет.
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