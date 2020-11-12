Ранее заболевание подтвердили у Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опровергла информацию об обнаружении у нее коронавируса.

Об этом она написала в Facebook.

Мендель похвасталась, что регулярно проверяется на наличие COVID-19.

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"Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный - сообщу. Тесты делаю регулярно", - сообщила она.

Ранее СМИ сообщали, что у Мендель якобы обнаружили коронавирус - за неделю до подтверждения болезни у президента Владимира Зеленского.

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Автор: Юрий Годован